المفوضية العليا الليبية تكشف الاستعدادات الأخيرة قبل إجراء الانتخابات

العالم ـ لیبیا

وأضاف بلخیر في حوار مع 'سبوتنیک' ، أن المفوضية في الوقت الراهن تعد الملاحظات الفنية بشأن الصعوبات التي واجهت المفوضية في تطبيق قانون الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح أن المفوضية بصدد إعداد كافة المقترحات ومن ثم إرسالها للجهة التشريعية خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها.

ولفت إلى أنه حال تحديد موعد الانتخابات، فإن المفوضية تقرر فتح باب تسجيل الناخبين في الوقت الذي تراه مناسبا، خاصة أن كل من بلغ سن الـ18 عاما من حقه التسجيل في الانتخابات.

وأشار إلى أن بعض الملاحظات التي جرت أثناء تسليم بطاقات الناخبين يتم العمل على تلافيها حال فتح السجل مجددا.

وبشأن الانقسام السياسي الحالي والحكومة التي يفترض أن تتعامل معها المفوضية، أوضح أن المفوضية تتبع البرلمان بشكل مباشر، كما أنها تنسق مع الإدارات المعنية والمدارس، وأنها بعيدة عن التجاذبات السياسية والانقسامات.

وفي وقت سابق أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، جاهزيتها لاستئناف إجراء العملية الانتخابية.

وقالت المفوضية، في بيان لها: "نعلن انقضاء المدة الزمنية الممنوحة من مجلس النواب لرفع القوة القاهرة عن الانتخابات دون تحقيق أي تقدم يذكر".

وتابعت: "لقد اتخذت المفوضية خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية، التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة، كما أنها لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرةً مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ".

وجاء إعلان المفوضية بعد يوم واحد من تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم هناك.