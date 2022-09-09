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في مناورات 'فوستوك- 2022"..

السفن الروسية والصينية تدربت على إصابة حاملات الطائرات لعدو افتراضي

السفن الروسية والصينية تدربت على إصابة حاملات الطائرات لعدو افتراضي
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدفاع الروسية، أنه في سياق مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022"، تم تنفيذ ضربات مكثفة من قبل السفن الحربية الروسية والصينية ضد مجموعات حاملات طائرات لعدو افتراضي.

العالم ـ روسيا

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في إيجاز للملحقين العسكريين الأجانب، اليوم الجمعة " في إطار المناورات، على وجه الخصوص، تم إعداد توجيه ضربات نيران مكثفة، وتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية بهدف هزيمة مجموعات هجومية على الأرض وحاملة الطائرات والسفن التابعة لعدو وهمي".

ووفقا له، فإن خصوصيات التمرين كانت "الاستخدام المشترك للطيران والسفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية".

وأضاف فومين أنه في سياق المناورات في الجزء الأوسط من بحر اليابان، عُرضت حلقة - البحث عن التجمعات البحرية للعدو وتدميرها.

كما تم مناقشة قضايا البحث عن غواصات العدو وتدميرها وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مفرزة مشتركة من السفن الحربية وصد الهجمات الجوية للعدو وهزيمة كتيبة الإنزال عند المعبر البحري.

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في مناورات 'فوستوك- 2022".. السفن الروسية والصينية تدربت على إصابة حاملات الطائرات لعدو افتراضي

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