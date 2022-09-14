شاهد.. أم هندية تقاتل نمرا بيديها لانقاذ رضيعها

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وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بأن مخالب النمر اخترقت رئتي آرشانا شودهاري البالغة من العمر 25 عاما، بينما كانت تواجه النمر بكل قوتها.

وتمكنت الأُم التي تعيش مع عائلتها في قرية روهانيا القريبة من محمية للنمور في منطقة أوماريا من إنقاذ طفلها الرضيع من بين فكَّيْ النمر، وخرجا معًا على قيد الحياة.

وتمكنت آرشانا بصراخها من جمع القرويين القريبين في المنطقة لضرب النمر باستخدام العصي.

وتم نقل الأم والطفل بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة، وحُقنا بحقن ضد داء الكلب.

وقالت المصالح الطبية الهندية إن الجروح التي أصابت جسد الطفل ليست خطيرة، لكن جراح الأم خطيرة، إذ أُصيبت بثقب في الرئة وبجروح عميقة في جسدها، بينما تم علاج الصبي من إصابات في الرأس.