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الجيش المغربي يشارك بمؤتمر عسكري في فلسطين المحتلة

الجيش المغربي يشارك بمؤتمر عسكري في فلسطين المحتلة
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشف متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن عزم الجيش المغربي المشاركة في مؤتمر عسكري سيعقد قريبا في الأراضي المحتلة.

العالم - الاحتلال

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي في تغريدة له على "تويتر" ، أن "الجيش الإسرائيلي سيستضيف مؤتمرا أسماه دوليا هو الأول من نوعه؛ حول التجديد والتحديث العسكري".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، أنه سيعقد مؤتمرا سماه دوليا الأسبوع القادم، بمشاركة العشرات من قادة جيوش العالم، من بينها دول عربية، حسب الأناضول.

ولم يكشف جيش الإحتلال عن أسماء الدول العربية المشاركة في المؤتمر، الذي سيُعقد تحت عنوان “المؤتمر الدولي للتحديث والتجديد العسكري”.

ووفقا لـ"وكالة الأناضول" ذكرت نائب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية، في تصريح مكتوب أن المؤتمر هو “الأول من نوعه في إسرائيل”.

وقالت: “يستضيف الجيش الإسرائيلي، لأول مرة، مؤتمرًا دوليا للتجديد والتحديث العسكري بمشاركة العشرات من قادة جيوش العالم من بينها دول عربية”.

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