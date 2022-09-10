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خروج هنغاريا المحتمل من الإتحاد الأوروبي

خروج هنغاريا المحتمل من الإتحاد الأوروبي
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال ميكولاش بيك وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التشيكية، إن موقف هنغاريا من العلاقات مع روسيا قد يؤدي إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي.

العالم- أوروبا

وقام الوزير، في مقابلة إذاعية، بتسليط الضوء على موقف هنغاريا من العقوبات ضد روسيا، والذي يختلف عن مواقف بقية دول الاتحاد: "غالبا ما تكون المفاوضات صعبة في الاتحاد الأوروبي، وقد تشارك فيها العديد من البلدان. لكن هنغاريا، حسب اعتقادي، قطعت شوطا طويلا نحو حافة الهاوية، والآن يجب عليها أن تقرر: الابتعاد عن هذه الحافة أو المخاطرة والقفز فيها، وهو أمر لا أريد التكهن بعواقبه".

وشدد الوزير، على أنه لا يستبعد بتاتا احتمال خروج هنغاريا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير التشيكي، أنه يخطط لبذل كل الجهود الممكنة في الأشهر المقبلة لكي تبقى هنغاريا ضمن الخط العام المعتمد للسياسة الأوروبية.

المصدر: نوفوستي

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