أوزبكستان تؤكد مشاركة رئيس الجمهورية في اجتماع شنغهاي للتعاون

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وقال اسدوف عبر حسابه في تلغرام: ان رؤساء 15 دولة من منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بمن فیهم ابراهيم رئيسي سيشاركون في قمة سمرقند المقرر عقده يومي 15 و 16 سبتمبر (الخميس والجمعة) المقبل وهذا سيكون اول قمة مباشرة لقادة منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2019 ونهاية رئاسة أوزبكستان لهذه المنظمة.

وصرح: خلال رئاسة أوزبكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون، كان التركيز الرئيسي للمنظمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وترسیخ التعاون الصناعي وكذلك توسيع الاتصالات والنقل وتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

وقد أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ امس الجمعة أنه في ظل انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، سيتم التوقيع على الوثيقة الرسمية لالتزاماتها في قمة سمرقند ومن المقرر أن تعقد قمة الدول الأعضاء في هذه المنظمة يومي 15 و 16 سبتمبر في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وفي اجتماع العام الماضي، الذي عقد في دوشنبه بحضور آية الله سيد إبراهيم رئيسي، وافق الأعضاء على طلب إيران العضوية الكاملة في المنظمة، وبعد التوقيع على وثيقة الالتزام في الاجتماع القادم، ستصبح إيران كامل العضوية في هذه المنظمة.

يذكر ان منظمة شنغهاي للتعاون تأسست كمنظمة دولية عام 2001. أعضاؤها هي الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة في المنظمة هي أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا ، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.