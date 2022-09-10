انطلاق مسيرات الأهوازيين الراجلة نحو كربلاء المقدسة

العالم - مراسلون

مع الاقتراب من موعد الزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام الحرام بدأت مكبرات الصوت تصدح بأسم شهيد كربلاء ومواقفه الخالدة في أكبر مشهد لمسيرات راجلة انطلقت من حي الملاشية أحد اكبر احياء مدينة اهواز جنوب غرب البلاد.

المسيرات ضمت الآف المشاركين من اصحاب الهيئات والمواكب الحسينية وبمختلف الاعمار والشرائح رغم الاجواء الحارة التي تشهدها المحافظة.

الخدمات والمواكب الخدمية كانت مرافقة للمسيرات في مشهد يعكس الولاء والاهتمام للزيارة الاربعينية بين اطياف المجتمع الخوزستاني.

لا الحر ولاهجير الصيف يقف امام الخوزستانيين للخروج في مسيرات راجلة نحو کربلاء الحسين، مسيرات انطلقت تسرج الطريق حباً وولاءاً للحسين عليه السلام دون هوادة وانقطاع.