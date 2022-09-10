الصحة الايرانية: انخفاض ملحوظ في عدد الاصابات والوفيات بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 538 ألفا و 125 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 104 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 583 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 314 ألفا و 681 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 19 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 154 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و 42 ألفا و 346 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 433 ألفا و 765 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 29 ألفا و 476 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 505 آلاف و 587 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 915 ألفا و 807 إختبارات للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 35 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 342 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 71 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).