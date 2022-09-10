السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

جسده لايستجيب للكيماوي...

هيئة شؤون الأسرى تحذر من استشهاد الأسير ابوحميد في أي لحظة

هيئة شؤون الأسرى تحذر من استشهاد الأسير ابوحميد في أي لحظة
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أكّد مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن الأسير المريض ناصر أبو حميد، يعاني من حالة صحية مؤلمة للغاية، وهو الآن يعيش في سجن "الرملة" على "أنبوبة الأكسجين" بشكل دائم، مبيناً أن وضعه الصحي آخذ في التدهور المستمر، لا سيما أنه جسده بات لا يستجيب لأي نوع من الأدوية والعلاجات بما فيها "الكيماوي".

العالم ـ فلسطين

وأوضح عبد ربه، أن الفحوصات التي أجريت له مؤخراً تشير إلى تفشي الخلايا السرطانية، وأن وضعه الصحي بات حرجاً جداً، ولا يستحمل أي دقيقة أخرى في السجون.

وأشار إلى أن الجهود الشعبية والرسمية مستمرة من أجل محاولة الإفراج عنه من سجون الاحتلال، مستدركاً: "رغم كل الجهود السياسية والرسمية الدبلوماسية، والجماهيرية والإعلامية، إلا أن إدارة السجون لا تزال تتعنت بالإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد.

وقال: إن الاحتلال يسمح فقط لمحامي الأسير ناصر أبو حميد بزيارته وفق الإجراءات المعمول بها"، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود الشعبية والدبلوماسية والإعلامية، من أجل الضغط على الاحتلال والإفراج الفوري عنه، كونه يمكن أن يستشهد في أي لحظة.

الأسير ناصر أبو حميد، واحد من بين 23 أسيراً مصابين بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة وحثيثة، في الوقت الذي تتعمد فيه سلطات الاحتلال إلى ممارسة سياسة الموت البطيء بحقهم.

يذكر أن الأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري في رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عاما، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم مرات عدة على يد قوات الاحتلال، كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات عدة، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.

روابط ذات صلة

نادي الأسير يكشف عن تدهور الوضع الصحي للأسير ابو حميد.. انه يحتَضر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ظُهور صحفي جزائري على تلفزيون إسرائيلي يُثير جدلاً وغضبًا واسعين

الجهاد الإسلامي: نبارك عملية الخليل البطولية وتهديدات الاحتلال تزيد المقاومة شراسة

في فعالية يوم الخيانة في بيروت.. جمعية الوفاق البحرينية :فلسطين قضيتنا المركزية وتحريرها سيُحرر العالم العربي

أزمة الحكم في السودان.. غوتيريش يطالب البرهان وحميدتي بترك السياسة

الأميركان يخرجون عتاداً عسكرياً من ريف الحسكة إلى شمال العراق

سياسة قهر الشعب.. نظام البحرين يتجه لخصخصة القطاع الحكومي