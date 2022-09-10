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طهران: السفارة الايرانية في بغداد سخرت الطاقات في خدمة زوار الاربعين

طهران: السفارة الايرانية في بغداد سخرت الطاقات في خدمة زوار الاربعين
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال مساعد الشؤون الادارية والمالية بوزارة الخارجية الايرانية "محمد فتح علي" : ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقنصليات العامة التابعة لها، في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة والسليمانية، سخرت طاقاتها من اجل توفير افضل الخدمات لزوار اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

العالم - ايران

وفي تصريح، خلال تفقده اليوم نشاطات القنصلية العامة الايرانية بالنجف الاشرف لخدمة الزوار، لفت "فتح علي" الى ايفاد 45 خبيرا متمرسا من وزارة الخارجية الى البعثات الايرانية في العراق، بهدف تدعيم خدماتها المخصصة لزوار الاربعين وحل مشاكلهم.

وعلى الصعيد ذاته، صرح مساعد وزير الخارجية بان القنصلية الايرانية العامة في كربلاء المقدسة ستواصل العمل على مدار الساعة طوال فترة الاربعين.

وفيما اعرب عن تقديره لقاء "كرم الضيافة وحفاوة استقبال الشعب العراقي، للزوار الايرانيين"، اعتبر "فتح علي" ان تظافر الجهود (الملفت اليوم) بين مسؤولي البلدين، من بركات مراسم احياء زيارة الاربعين الحسينية.

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طهران: السفارة الايرانية في بغداد سخرت الطاقات في خدمة زوار الاربعين

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