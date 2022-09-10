طهران: السفارة الايرانية في بغداد سخرت الطاقات في خدمة زوار الاربعين

العالم - ايران

وفي تصريح، خلال تفقده اليوم نشاطات القنصلية العامة الايرانية بالنجف الاشرف لخدمة الزوار، لفت "فتح علي" الى ايفاد 45 خبيرا متمرسا من وزارة الخارجية الى البعثات الايرانية في العراق، بهدف تدعيم خدماتها المخصصة لزوار الاربعين وحل مشاكلهم.

وعلى الصعيد ذاته، صرح مساعد وزير الخارجية بان القنصلية الايرانية العامة في كربلاء المقدسة ستواصل العمل على مدار الساعة طوال فترة الاربعين.

وفيما اعرب عن تقديره لقاء "كرم الضيافة وحفاوة استقبال الشعب العراقي، للزوار الايرانيين"، اعتبر "فتح علي" ان تظافر الجهود (الملفت اليوم) بين مسؤولي البلدين، من بركات مراسم احياء زيارة الاربعين الحسينية.