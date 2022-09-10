الحرب في الضفة.. هل أرهقت المقاومة الاحتلال؟

العالم - البوصلة

العمليةُ العسكرية التي تحدث عنها اعلامُ الاحتلال وبعضُ مسؤوليه العسكريين تأتي في ظلِ تنامي قوةِ المقاومةِ وخلاياها في الضفةِ الغربية، حيث باتت تشكل رعباً حقيقيا لكيانِ الاحتلال. وكشفت عن هشاشةِ بنيتِه العسكرية والامنية.

وقال مدير مركز المسار للدراسات نهاد ابو غوش، ان الاحتلال يلوح بعملية حتى الان ليس واضحا ما هي وكيف ستكون هذه العملية وما الذي ستستهدفه.

واضاف نهاد ابو غوش ان مشكلة الاحتلال انه قام بهذه العملية عشرات المرات فهو يقوم باقتحام المدن ويعتقل ويغتال ويهدم بيوت.

واشار مدير مركز المسار للدراسات الى انه قبل عدة ايام فقط اقتحم مدينة جنين بحوالي الفي جندي واكثر من مئة آلية ومركبة منها ناقلات جنود ومجنزرات ومدرعات من اجل هدم شقة سكنية في احد الاحياء وهي شقة الشهيد رعد حازم.

وتسأل نهاد ابو غوش على ما هو هدف هذه العمليات هل هو اغتيال الشباب المسلحين او انتقاء الذين ينتسبون الى فصائل المقاومة ثم اعتقالهم لانها مسألة صعبة ومعقدة ستواجهة بمقاومة وقد تكون مقاومة عنيفة وقد تلحق اضرار وخسائر بشرية بجيش الاحتلال.

واكد مدير مركز المسار للدراسات على ان حكومة الاحتلال لا تريد هذا الامر قبل الانتخابات ولذلك هم يلوحون بعملية شبيهى بعملية الاقتحام الشامل التي اسموها "السور الواقي" عام 2001 وفي ذلك الوقت تكبد جيش الاحتلال خسائر باهظة وتحديدا في جنين.