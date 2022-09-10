مراسل العالم: منفذ شلامجه مازال مفتوحا أمام جميع الزوار

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم اشار مراسلنا الى أن منفذ شلامجه رغم اغلاقه بين فترة أخرى بسبب وجود الكم الهائل من الزوار نحوه الا أنه مازال مفتوحا أما جميع الزوار لاسيما الزوار الايرانيين والغير إيرانيين الذين وفدوا الى إيران ومن ثم محافظة خوزستان وصولا اليه ومن بعده يشدون الرحال الى مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة من أجل إحياء مراسم اربعينية الامام الحسين(ع).

ولفت مراسلنا الى أن اغلبية اهالي خوزستان يشاركون في تقديم الخدمات للزوار عبر المواكب التي اقاموها على الطريق وان نصف مليون زائر ايراني توجهوا عبر منفذ شلمجة الى كربلاء المقدسة

واكثر من مليونين ونصف المليون زائر توجهوا الى جميع المنافذ في ايران".

ويواصل آلاف الزوار مسيرهم مشياً على الأقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه كربلاء لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، على امتداد مئات الكيلومترات.

ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ.

وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، يوم الخميس الماضي ، نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة إحياء مراسم زيارة أربعين الامام الحسين (ع) في كربلاء. وبحسب معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية في العتبة، أفضل الشامي، فإن “هذه الفرق تم توزيعها في مداخل الصحن الحسيني الشريف لتوزيع الكمامات على الزائرين”.

ويسير ملايين المسلمين سنوياً، من عدة مناطق عراقية بإتجاه مدينة كربلاء، وسط العراق، في يوم 20 صفر الهجري، لأداء زيارة الأربعينية، والتي تأتي بعد 40 يوم من ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام واهل بيته في كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.

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