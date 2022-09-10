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بدعوة من الخارجية الروسية.. هنية يصل موسكو على رأس وفد قيادي لحماس

بدعوة من الخارجية الروسية.. هنية يصل موسكو على رأس وفد قيادي لحماس
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعددا من القادة والمسؤولين الروس.

العالم ـ روسيا

وقالت حماس في بيان صحفي إن الوفد القيادي يضم صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وماهر صلاح.

وقال طاهر النونو المستشار الاعلامي لرئيس الحركة إن هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية سوف تستمر عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية.

وأضاف "تأتي هذه الزيارة في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين".

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بدعوة من الخارجية الروسية.. هنية يصل موسكو على رأس وفد قيادي لحماس