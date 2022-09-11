الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس مجلس النواب الليبي يصل إلى الدوحة لـ"إنهاء الخلاف" مع قطر

رئيس مجلس النواب الليبي يصل إلى الدوحة لـ
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وصل إلى الدوحة في زيارة هي الأولى من نوعها، رغم اتهامه قطر بدعم تشكيلات مسلحة مناوئة له.

العالم-ليبيا

وذكرت قنا أن رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم كان في استقبال صالح.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي قوله إن الزيارة تأتي "لإنهاء الخلاف" بين الجانبين.

وأضاف العرفي أن الزيارة "تأتي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين"، "مشيرا إلى أن "قطر من ضمن أعضاء مجلس التعاون وهي دولة عربية لا بد من التفاهم معها وطي صفحة خلافات الماضي وفق احترام السيادة بين الدول"، على حد تعبيره.

وكلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد زار الدوحة، الخميس، وعقد مباحثات مع الأمير تميم تناولت إجراء الانتخابات في ليبيا.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا، التي كلّفها البرلمان والثانية يرأسها الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات، وهو ما لم يتم حتى اليوم.

روابط ذات صلة

أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات الثنائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس مجلس النواب الليبي يصل إلى الدوحة لـ"إنهاء الخلاف" مع قطر

ماكرون وتراس يعربان عن أملهما بتعاون وثيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة

وفاة ثلاثة أشخاص بالكوليرا في شمال وشرق سوريا

العراق.. القضاء على 7 عناصر لـ"داعش" بينهم قيادي في الأنبار

عمرو موسى: هناك قلق عام وحالة تشاؤم في مصر

هنية يصل إلى موسكو