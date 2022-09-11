الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو تعلن مقتل 20 إرهابيا من قياديي 'جبهة النصرة' في سوريا

موسكو تعلن مقتل 20 إرهابيا من قياديي 'جبهة النصرة' في سوريا
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل أكثر من 20 إرهابيا من قياديي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، جراء ضربة جوية في سوريا.

العالم - روسيا

وقال نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية يوم أمس، إن القوات الروسية وجهت ضربة جوية لمعسكر المسلحين في محافظة إدلب يوم الخميس، قُتل فيها متزعم "كتيبة التوحيد والجهاد" سراج الدين مختاروف الملقب بــ "أبو صلوح"، الضالع في تنظيم اعتداءات إرهابية على القوات السورية، ومواقع البنية التحتية المدنية في سوريا.

وأضاف إيغوروف أن أكثر من 20 قياديا من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قتلوا في الضربة، بعد أن كانوا مسؤولين عن تدريب منتسبي التنظيم على القتال وتنفيذ العمليات التخريبية.

كما أشرفوا على تنظيم الأنشطة المالية والإدارية للتنظيم الإرهابي.

روابط ذات صلة

سوريا .. إفرازات ما بعد الحرب المؤلمة

القوات الروسية تقضي على 20 إرهابيا بضربة جوية في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعرف على علامات على الأظافر تكشف إصابتك بمرض السكري

شهيد في جنين متأثرا باصابته برصاص الاحتلال

الصحة السورية تعلن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب

جنازة رسمية للملكة اليزابيث الثانية في 19 سبتمبر

تركيا ترحل آلاف المهاجرين غير النظاميين خلال أسبوع

وصول 23 أسرة سورية لمناطق سيطرة الحكومة قادمين من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في إدلب