موسكو تعلن مقتل 20 إرهابيا من قياديي 'جبهة النصرة' في سوريا

العالم - روسيا

وقال نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية يوم أمس، إن القوات الروسية وجهت ضربة جوية لمعسكر المسلحين في محافظة إدلب يوم الخميس، قُتل فيها متزعم "كتيبة التوحيد والجهاد" سراج الدين مختاروف الملقب بــ "أبو صلوح"، الضالع في تنظيم اعتداءات إرهابية على القوات السورية، ومواقع البنية التحتية المدنية في سوريا.

وأضاف إيغوروف أن أكثر من 20 قياديا من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قتلوا في الضربة، بعد أن كانوا مسؤولين عن تدريب منتسبي التنظيم على القتال وتنفيذ العمليات التخريبية.

كما أشرفوا على تنظيم الأنشطة المالية والإدارية للتنظيم الإرهابي.