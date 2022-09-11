اليمن.. العدوان يفرج عن 8 سفن وقود من أصل 13 ويواصل احتجاز 5

العالم-اليمن

وقال ناطق شركة النفط اليمنية عصام المتوكل في تغريدات نشرها على تويتر: وصلت اليوم إلى غاطس ميناء الحديدة 4 سفن ( سفينتين بنزين- سفينة غاز- سفينة ديزل) بعد احتجازها لفترات متفاوتة .. فيما لا تزال خمس سفن محتجزة.

وفي تغريده سابقة يوم الجمعة قال المتوكل : وصلت إلى ميناء الحديدة أول 4 سفن من سفن الوقود التي احتجزها تحالف العدوان الأمريكي السعودي (سفينتين مازوت وسفينتين ديزل)، وننصح تحالف العدوان باستغلال فرصة الهدنة المؤقتة واحترام الاتفاق والإسراع في إدخال باقي السفن المحتجزة .

فيما طالبت شركة النفط في بيان لها العدوان والأمم المتحدة بالإفراج عن بقية السفن المحتجزة دفعة واحدة والتوقف عن سياسة التقطير في الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة لما يسببه ذلك من رفع غرامات التأخير على السفن وزيادة معاناة الشعب اليمني .