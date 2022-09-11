لاجئون سوريون في تركيا يشكلون قافلة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي

العالم - سوريا

ولفتت إلى أنّه يجري العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر قناة انشئت على منصة "تلغرام"، تم إعدادها قبل ستة أيام ويتابعها ما يقرب من 70 ألف شخص. ويدعو المنظمون الناس إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف أولية.

وأشار أحد المنظمين وهو لاجئ يبلغ من العمر 46 عاما طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى "أننا سنعلن عن ذلك عندما يحين وقت الانطلاق".

وذكر المنظمون أن القافلة سيتم تقسيمها إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شخصا بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها احد المسؤولين عن هذه القناة على تلغرام "نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون، لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء".

يذكر أن السلطات التركية، بدأت بالتضييق على السوريين داخل أراضيها، بهدف إعادتهم إلى مناطق الشمال السوري.

في شباط وآذار 2020، توجه عشرات آلاف المهاجرين الى الحدود البرية بين تركيا واليونان بعد تهديد أردوغان بإبقاء الحدود مع أوروبا مفتوحة.