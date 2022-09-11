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فضيحة القنصلية الإسرائيلية اللاأخلاقية تهز المغرب والعالم

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

ثار غضب المغاربة وأحرقوا علم الكيان الاسرائيلي وطالبو بقطع العلاقات مع الاختلال، بعد ان اعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ان وزارة الخارجية "الإسرائيلية" استدعت رئيس مكتب الاتصال في المغرب "ديفيد غوفرين"، بسبب شبهات "تحرش جنسي وفساد".

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فضيحة القنصلية الإسرائيلية اللاأخلاقية تهز المغرب والعالم

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