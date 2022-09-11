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شاهد.. العثور على نساء أيزيديات من الجنسية العراقية في مخيم الهول

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الوحدات الكردية العثور على نساء أيزيديات من الجنسية العراقية كُن محتجزات داخل أحد الخيم في مخيم الهول شرق الحسكة شمال شرق سوريا، خلال العملية الأمنية المستمرة التي تنفذها تلك الوحدات وقوات "الأسايش" ضمن المخيم منذ حوالي الأسبوعين.

العالم - سوريا

وقالت "الوحدات الكردية" إن مسلحيها عثروا خلال عمليات البحث والتمشيط داخل مخيم الهول، على خيمة خصصتها خلايا تنظيم داعش الارهابي المنتشرة في المخيم للسجن والتعذيب واختطاف قاطني المخيم .

وأظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي لوحدات حماية "المرأة الكردية" لحظة مداهمة مسلحيها إحدى الخيم، واكتشافها ثلاث نساء مكبلات وعليهّن آثار تعذيب.

وتقول وفاء إحدى النساء اللواتي عثر عليهن داخل تلك الخيمة " اختطفت من قريتي كوجة العراقية على يد تنظيم داعش الارهابي، ونقلنا كسبايا إلى أكثر من مكان من الموصل إلى الرقة إلى الحسكة برفقة الكثير من النساء الأيزيديات, إلى أن اعتقل ارهابي التنظيم الذي ابتاعني في آخر مرة ونقلت بعدها إلى مخيم الهول" .

وكانت ما تسمى قوات الأسايش الكردية أعلنت قبل أيام عثورها على إمرأة أيزيدية محتجزة لدى خلايا داعش الارهابي في المخيم, ليرتفع عدد النساء الأيزيديات اللواتي عثر عليهن محتجزات إلى أربعة منذ إنطلاق العملية الأمنية "للأسايش" داخل المخيم قبل حوالي الأسبوعين .

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