أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

اطلاعات ..

وصول أكثر من عشرين مليون زائر إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة بالأربعينية الحسينية .

ايران ..

تعاون إيراني عراقي أخوي لتقديم الخدمات اللازمة لزوار المرقد الحسيني.

ابتكار ..

وزارة الخارجية تشجب بشدة إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة على وزارة الأمن .

خراسان ..

الضفة الغربية المحتلة تشهد تسعا وعشرين عملية فلسطينية ضد الإحتلال في يوم واحد.

عصر ايرانيان ..

حركة الجهاد الإسلامي .. ما يجري بالضفة الغربية إنتفاضة مسلحة بكل معنى الكلمة.

جمهوري اسلامي ..

تظاهرات غاضبة مقابل البرلمان المغربي ضد التطبيع وإضرام النار بعلم الكيان الصهيوني.

سياست روز ..

المعارضة البحرينية تحذر النظام الخليفي .. البحرين لن تصبح أرضا محتلة من قبل الصهاينة.

آرمان ملي ..

هنغاريا تؤكد أن العقوبات الغربية على روسيا وجهت ضربة قوية للإقتصاد الأوروبي نفسه .

ارمان امروز ..

مؤشرات حول إحتمال إتجاه بريطانيا في منحدر العودة لعضوية الإتحاد الأوروبي.

مردم سالاري ..

إنتخابات برلمانية في السويد اليوم ومخاوف داخلية من وصول اليمين المتطرف للسلطة .

كيهان ..

مخاوف بتل أبيب من إحتمال إجتياح حزب الله لفلسطين المحتلة بأية حرب مقبلة .

رسالت ..

التحالف السعودي يشن غارات على عدة مناطق باليمن رغم وقف إطلاق النار .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( خفايا مماطلات أمريكا بشأن إحياء الإتفاق النووي ) ..

يشرف رئيس وزراء الكيان الصهيوني يائير لابيد بنفسه على حملة صهييونية مكثفة تستهدف الحيلولة دون ابرام امريكا والقوى الغربية بشكل على لاي اتفاق في مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي .

وبالطبع يحاول يائير عبر تحقيق مثل هذا الهدف تعزيز موقفه في الانتخابات المبكرة المقبلة في الكيان الصهيوني مقابل نتنياهو وحزبه الليكود. ان ما يحدث في الواقع هو ..

"أن الكيان واللوبي الصهيوني بأمريكا يمارسان ضغوطا متزايدة على إدارة بايدن لإقناعها بعدم إبرام إتفاق لإحياء الإتفاق النووي "

ويبدو ان تل ابيب توصلت لقناعة بعد كل مشاوراتها وضغوطها على البيت الابيض, من ان ادارة بايدن المهزوزة لن تقدم على أية خطوة لابرام اتفاق قبل انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل وهذا ما يريده الكيان الصهيوني بالضبط في رهان على فوز الجمهوريين بالاغلبية في مجلس الشيوخ املا في توجية ضربة قاضية لمفاوضات فيينا وللاتفاق النووي برمته. ان الضغوط الصهيونية تلعب دورا رئيسيا في تردد واشنطن وفي افتعالها لذرائع مختلفة والمماطلة في احياء الاتفاق النووي .

جوان ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيف جوان في مقالها ( الذخائر الأمريكية الأكثر فتكا ترسل لأوكرانيا )..

امريكا تخطط لإطالة الحرب في اوكرانيا بالتنسيق مع حلفاءها في الناتو, وتصريحات مساعد وزير الدفاع الامريكي بشأن تخصيص ميزانية ضخمة لمدة عامين لتوسيع الدعم العسكري لاوكرانيا تعكس اصرار واشنطن على تحويل الحرب باوكرانيا الى حرب استنزاف لاضعاف روسيا.

"إن التغيير الكبير في نوعية الأسلحة والذخائر الحربية الأمريكية المرسلة للجيش الأوكراني يجسد وضع واشنطن العديد من تحفظاتها جانبا"

وتعكس اندفاعا امريكيا بالغ الخطورة في تعزيز القدرات الهجومية للجيش الاوكراني, فقوائم الاسلحة الامريكية لاوكرانيا باتت تضم اجهزة رادار متطورة ونظم دفاع جوي ومسيرات قتالية ومدفعية ذاتية الحركت بمدى يصل لثمانين كيلومتر وقذائف ليزرية عالية الدقة ذت قدرات تدميرية كبيرة, والى جانب هناك القاذفات الصاروخية الموجهة بالليزر وقاذفات مضادة للدروع عالية الدقة وغيرها من الاسلحة والذخائر المتطورة, وقد يشهد المستقبل القريب تصعيدا خطيرا في ميادين القتال.

ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز نشرت تقريرا يتحدث عن( وقوع معارك في أفغانستان) جاء فيه ..

هناك انباء عن وقوع معارك عنيفة بين طالبان وجبهة المقاومة الوطنية الافغانية بزعامة احمد شاه مسعود في ولاية بدخشان .

وحسب هذه الانباء استطاع مقاتلوا جبهة المقاومة اجبار طالبان على التقهقر والاعتراف بالهزيمة. الى جانب ذلك يبدو ان منطقة بنجشير تشهى بدورها معارك بين الطرفين , وفي هذا السياق..

"قال شهود عيان ببنجشير إن هناك معارك في عدة أماكن وإن عناصر طالبان أنذروهم بضرورة إخلاء قراهم ومزارعهم"

وحذرت اوساط افغانية من مخطط لتغيير التركيبة السكانية في بنجشير.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( أوروبا تطعن نفسها بالعقوبات )..

ستة أشهر من العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا على خلفية الأزمة الاوكرانية كشفت عن وجود نقاط ضعف وشروخ عميقة في اقتصاديات القوى الغربية بشكل عام وفي الإقتصاد الاوروبي بشكل خاص .

"إن البلدان الأوروبية تواجه أزمة طاقة خانقة بسبب العقوبات على روسيا, ضاعفت من خطورة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية بأوروبا "

الرئيسة الهنغارية "كاتالين نوفاك" وضعت النقاط فقق الحروف في هذا السياق رغن ان هنغاريا عضوة في الاتحاد الاوروبي حيث قالت ان العقوبات الموجهة لروسيا ارتدت عمليا بصورة سلبية خطيرة على اقتصاديات البلدان الاوروبية نفسها حيث تعاني اوروبا من نقص الوقود وتفاقم التضخم والبطالة وحالات الافلاس. من جانبه دعا رئيس جمهورية صربيا الاتحاد الاوروبي لاعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا لوضع حد للاثار السلبية العميقة التي تتركها على اوروبا .

خراسان ..

في مقالها ( بيونغ يانغ ترد نوويا على سيؤول) كتبت صحيفة خراسان..

كوريا الشمالية حسمت امرها بشأن برنامجها النووي بمصادقة برلمانها على قانون يصرح بأن كوريا الشمالية قوة نووية.

وجاء تأكيد الزعيم الكوري الشمالي " كيم جونغ اون " من ان بلاده لن تتخلى ابدا عن ترسانتها النووية ليضع حدا للتكهنات والرهانات الغربية على امكانية تجريد كوريا الشمالية من قدراتها النووية باغراءات اقتصادية وغير ذلك .

"بيونغ يانغ ردت في الواقع على طلب من سيؤول بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل دعم إقتصادي كبير وإستثمارات واسعة "

بيونغ يانغ استغلت فرصة الرد على طلب الجارة الجنوبية لتكريس واقع كونها قوة نووية لا مجال للحديث عن تفكيك ترسانتها النووية مهما تكن المغريات, كما انها قادرة على ردع أية تهديدات نوويا وهذا ما لمح اليه "اون " في تصريحاته الاخيرة .