الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إيقاف آخر وحدات الطاقة فى محطة زابوريجيا النووية

إيقاف آخر وحدات الطاقة فى محطة زابوريجيا النووية
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤول في إدارة زابوروجيا أنه توقف الليلة الماضية تشغيل وحدة الطاقة رقم 6 في محطة زابوروجيا النووية، وهي آخر وحدة للطاقة كانت لا تزال مشغلة في المحطة حتى الآن.

العالم - الأزمة الاوكرانية

وحسب موقع روسيا اليوم، قال فلاديمير روغوف، العضو في إدارة منطقة زابوروجيا وزعيم حركة "نحن مع روسيا" في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "خلال الأيام القليلة الماضية، كانت وحدة الطاقة المشغلة الوحيدة – هي رقم 6 - تعمل بأدنى حد من الطاقة. وتم إيقافها في الساعة 3:45 فجرا، ولا تقوم بتوليد الكهرباء حاليا".

من جانبه، أكد ألكسندر فولغا، رئيس إدارة مدينة إنيرغودار التي تقع بالقرب منها محطة زابوروجيا النووية، إن المدينة يتم إمدادها بالطاقة بشكل معتاد، رغم إيقاف وحدة الطاقة رقم 6 في المحطة.

وحذرت سلطات المنطقة في وقت سابق من أن خيار وقف محطة زابوروجيا عن العمل بشكل كامل كان قيد البحث، وذلك على خلفية القصف المستمر للمحطة من قبل القوات الأوكرانية.

ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم الجمعة إلى الوقف الفوري للقصف في منطقة محطة زابوروجيا النووية، في ظل الوضع الحرج في إمدادات الطاقة بالمحطة.

روابط ذات صلة

في اي محطة توقفت المفاوضات النووية ؟

زاخاروفا تحذر من كارثة نووية اذا نقلت إدارة محطة زابوروجيه لكييف

غروسي يصف استهداف محطة زابوروجيه النووية بغير المقبول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

من هي نورة القحطاني التي هزت عرش السعودية؟

هل يحمل هوكشتاين مناورة اسرائيلية تتعلق بحقوق لبنان البرية والبحرية؟

لأول مرة بعد (70) عاما.. بريطانيا تُغير النشيد الوطني لأول مرة بعد (70) عاما + فيديو

القائد العام للجيش: مهمة الدورية البحرية الـ 75 كانت رمزا للرغبة الوطنية في التواجد بالمحيطات

الشيخ قبلان خاطب القوات الدولية في جنوب لبنان

إيقاف آخر وحدات الطاقة فى محطة زابوريجيا النووية