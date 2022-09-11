وزير الداخلية: الأربعين رمز الوحدة والتضامن في المجتمع الإسلامي العظيم

العالم - ايران

وقال وحيدي للصحفيين اليوم الأحد خلال تفقده منفذ تمرجين الحدودي في محافظة اذربايجان الغربية: ان مشاركة متطوعين من أهل السنة في مراسم الأربعين وتوفير التسهيلات والإمكانات الإغاثية وتقديم الخدمات لزوار الاربعين قيم للغاية وتحبط المخططات التي تهدف الى بث الفرقة بين المسلمين، مضيفا: ان تضامن ابناء الشعب الايراني خلال زيارة الاربعين يرهب المستكبرين.

واشار إلى عبور زوار الأربعين من منفذ تمرجين الحدودي قائلا: حددنا منفذ تمرجين الحدودي لأول مرة في العام الجاري لتردد الزوار بجهود محافظ اذربايجان الغربية وهو حدث مبارك.

وتابع: ان منفذ تمرجين مستعد لاستقبال عشرات الآلاف من الزوار يوميا.