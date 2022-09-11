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خاص بالعالم..

جميع الطرق المؤدية الی كربلاء المقدسة مكتضة بالزوار

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أصبحت جميع الطرق المؤدية الی كربلاء المقدسة مكتضة بالزوار الذين يقصدون قبر أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) مشياً علی الاقدام.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية، من طريق النجف الأشرف – كربلاء المقدسة، ان هذا الطريق يعتبر أهم طريق لدی زوار أربعينية الامام الحسين عليه السلام، حيث يزور عشاق سيد الشهداء، مرقد ابيه اميرالمؤمنين الامام علی عليه السلام لمواساته ثم يتوجهون مشياً علی الاقدام، نحو كربلاء المقدسة مضجع الحسين عليه السلام.

وأكد مراسل قناة العالم ان رجالاً ونساءاً وشيوخاً وأطفال من جميع المدن والاطياف شاركوا في هذه المسيرة المليونية، فأصبحت جميع الطرق المؤدية الی كربلاء مكتضة بالزوار.

وبيّن مراسل قناة العالم ان طريق النجف الاشرف الی كربلاء يشهد طقساً حاراً جداً لكن هذا لم يمنع زوار سيد الشهداء من التضحية في سبيل اقامة مراسم العزاء لأبي الاحرار عليه السلام.

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