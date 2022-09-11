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الصحة العراقية تباشر تطبيق خطة طوارئ خاصة بالزيارة الأربعينية

الصحة العراقية تباشر تطبيق خطة طوارئ خاصة بالزيارة الأربعينية
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تطبيق خطة طوارئ طبية خاصة بمناسبة زيارة ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، فيما أوضحت تفاصيل الخطة.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة،” أنه “باشراف ومتابعة وزير الصحة هاني العقابي، تمت المباشرة بتطبيق خطة طوارئ طبية طارئة خاصة بمناسبة زيارة ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين ( عليه السلام )”، مبيناً أن “خطة الطوارئ تنفذ بمتابعة مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة”.

وأضاف أن “الخطة الطبية تقدم خلالها افضل الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية للزائرين، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال تشكيل غرفة عمليات لتبادل المعلومات وتسهيل مهمة الفرق الطبية والصحية وتسهيل حركة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة اثناء فترة الزيارة”.

وأوضح البيان، أن “خطة الطوارئ تضمنت نشر سيارات إسعاف داخل الطوق الأمني لمدينة كربلاء المقدسة وخارج الطوق الأمني للمدينة على طريق الزوار، وتهيئة وفتح مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طريق الزائرين القادمين من بغداد والمحافظات صوب مرقد الامام الحسين (عليه السلام)، فضلا عن تنظيم مصرف الدم الوطني حملة للتبرع بالدم، كما تم توفير كافة الادوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية بها وتوفير المستلزمات الضرورية وهيأت ردهات الطوارئ في المستشفيات وزادت من السعة السريرية لهذه الردهات”.

وتابع انه “تم توفير ملاك صحي وطبي مختص لاستقبال الحالات الطارئة مع فرق للاشراف على الخدمات المقدمة للزائرين وقام مصرف الدم الوطني بتأمين رصيد كافي من هذه المادة الضرورية ومن مختلف الفئات، مع نشر الرسائل والارشادات الصحية للوقاية من الامراض الانتقالية والاطلاع على الاغذية والمشروبات المقدمة للزائرين وصلاحيتها للاستهلاك البشري”.

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الصحة العراقية تباشر تطبيق خطة طوارئ خاصة بالزيارة الأربعينية