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شركة النفط اليمنية تجدد المطالبة بمنع القرصنة على سفن الوقود

شركة النفط اليمنية تجدد المطالبة بمنع القرصنة على سفن الوقود
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

جددت شركة النفط اليمنية مطالبة تحالف العدوان والأمم المتحدة بمنع القرصنة على سفن الوقود وعدم احتجازها مستقبلا والسماح بدخولها بانسيابية وسلاسة.

العالم-اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أربع سفن وقود تشمل سفينتي بنزين وسفينتي ديزل وصلت اليوم إلى غاطس ميناء الحديدة بعد احتجازها لعدة أيام وترتب على ذلك غرامات تأخير وأعباء سيتكبدها أبناء الشعب اليمني.

ودعا، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة إلى عدم التعرض لسفن الوقود واحتجازها والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة بسلاسة وانسيابية كونها تحمل طابعاً إنسانياً.

وقال المتوكل ” نطالب الأمم المتحدة بالالتزام ببنود الهدنة المؤقتة والزام تحالف العدوان بإيقاف القرصنة على سفن الوقود ومنع احتجازها مستقبلا بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين” .

وأشار إلى أن هناك سفينة وقود أخرى ما تزال محتجزة من قبل تحالف العدوان رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

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