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السفارة الإيرانية في بغداد تشكر كرم ضيافة الشعب العراقي لزوار الأربعين

السفارة الإيرانية في بغداد تشكر كرم ضيافة الشعب العراقي لزوار الأربعين
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

وجهت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، الشكر للشعب العراقي لحسن وكرم ضيافته لزوار الأربعين، مؤكدا أن هذا الشعب المضياف يلعب دورًا مهمًا في إقامة هذه المراسم بكرم ضيافته وحفاوة استقباله للزوار.

العالم - ايران

وجاء في بيان للسفارة الإيرانية في بغداد: نعبر عن خالص الامتنان والتقدير لكرم الضيافة وحفاوة العراق شعبا وحكومة ومسؤولين وقوات الأمن والعشائر واصحاب المواكب الحسينية والخدام المخلصين لسيد الشهداء ابي عبد الله الحسين عليه السلام والعتبات المقدسة الذین يشاركون ويساعدون في إقامة رائعة وآمنة لزيارة الأربعين الملیونیة.

وأضاف البيان: إن مساعدة الزوار وتعاونهم مع اصحاب المواكب والمنازل ستشجعهم على استمرار إقامة هذه المراسم بشكل رائع وستعزز أواصر الأخوة والتلاحم بين الشعبين الجارين والشقيقين.

وتابع : كما نعرب عن خالص الامتنان والتقدير لجميع المسؤولين المحترمين في إقليم كردستان العراق الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة بما يتجاوز التوقعات وقد تعاونوا بشكل مثالي خلال العام الجاري.

وطالبت السفارة، من الزوار الایرانیین، العودة الى البلاد في أسرع وقت ممكن وتقلیل مدة الإقامة في كربلاء المقدسة وعدم المكوث أكثر من يوم إذا أمكن والعودة إلى حدود البلاد بعد الزیارة وقبل انتهاء مراسم الأربعين الحسيني.

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