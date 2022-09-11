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دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا..

روسيا تدمر تحصينات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف وخيرسون

روسيا تدمر تحصينات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف وخيرسون
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن القوات الجوفضائية الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية وجّهت ضربات عالية الدقة على وحدات وتحصينات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف وخيرسون.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأضاف البيان: "في منطقة ميرولوبوفيكي التابعة لمقاطعة خيرسون دمرت القوات الجوفضائية الروسية وحدات اللواء الأوكراني الستين وقضت على أكثر من 50 عسكريًا إضافة لـ7 آليات مصفحة".

كما أسقط الدفاع الجوي الروسي صاروخين أوكرانيين تم إطلاقهما من منظومة "توشكا-أو" وصاروخي "هارم" أمريكيي الصنع.

وفي سياق متصل؛ أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا. حيث جاء على "تلغرام" صحيفة "أوبوزريتل": "إنذار بغارة جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوكرانيا"، مع إرفاق خريطة الإنذارات الجوية.

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دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.. روسيا تدمر تحصينات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف وخيرسون

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