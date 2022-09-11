روسيا تدمر تحصينات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف وخيرسون

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأضاف البيان: "في منطقة ميرولوبوفيكي التابعة لمقاطعة خيرسون دمرت القوات الجوفضائية الروسية وحدات اللواء الأوكراني الستين وقضت على أكثر من 50 عسكريًا إضافة لـ7 آليات مصفحة".

كما أسقط الدفاع الجوي الروسي صاروخين أوكرانيين تم إطلاقهما من منظومة "توشكا-أو" وصاروخي "هارم" أمريكيي الصنع.

وفي سياق متصل؛ أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا. حيث جاء على "تلغرام" صحيفة "أوبوزريتل": "إنذار بغارة جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوكرانيا"، مع إرفاق خريطة الإنذارات الجوية.