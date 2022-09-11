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إجلاء الركاب والموظفين من "مطار طشقند" بسبب دخان متصاعد!

إجلاء الركاب والموظفين من
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الصحفي لشركة Uzbekistan Airports، إن الدخان تصاعد صباح اليوم الأحد في مطار طشقند، ولم يصب أي أحد نتيجة لذلك.

العالم - آسيا والباسفيك

وأضافت الشركة: "حدث تصاعد للدخان في صالة المغادرة المخصصة لشركات الطيران الدولية في مطار طشقند.

ووقع الحادث في 11 سبتمبر في الساعة 10.30 (8.30 بتوقيت موسكو). وتم إجلاء الركاب والموظفين بشكل عاجل. ولحسن الحظ، لم يصب أحد".

وذكرت الشركة في بيانها، أن سبب الحادث كان ماس كهربائي لمصدر طاقة غير متقطع (UPS) في محطة تحويل فرعية في أحد مباني المطار.

وقالت: "من أجل إزالة أسباب الماس الكهربائي، وكذلك من أجل سلامة موظفي الخدمات العاملين في الموقع، تقرر قطع التيار الكهربائي عن صالة المطار لبعض الوقت.

وأضافت: "حتى الآن تم تأجيل ثلاث رحلات جوية: KS-128 إلى ألماتا، و HY-721 إلى نور سلطان و SU-1975 إلى موسكو. تبذل خدمات المطار قصارى جهدها لإعادة عمل المطار في أقرب وقت ممكن".

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إجلاء الركاب والموظفين من "مطار طشقند" بسبب دخان متصاعد!