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مصدر إيراني: حادث سير في العراق يسفر عن استشهاد واصابة 42 من الزوار

مصدر إيراني: حادث سير في العراق يسفر عن استشهاد واصابة 42 من الزوار
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

قال العقيد "غلام رضا علي محمدي"، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر الايراني في محافظة ايلام (غرب) : ان حادث انفجار سيارة في مدينة الشوملي العراقية اليوم، ادى الى استشهاد 11 شخصا واصابة 31 اخرين من الزوار المتوجهين للمشاركة في مراسم الاربعينية.

العالم- ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اوضح "العقيد علي محمدي" ان حادث اصطدام بين 3 سيارات في محطة وقود بمدينة الشوملي، ادى الى انفجاز خزان البنزين لاحدى السيارات المنكوبة وبالتالي وقوع انفجار شديد في تلك المنطقة.

ولفت هذا المسؤول، بان الانفجار كان شديدا للغاية وبذلك لم يتم التحديد لحد الان اعداد الزوار الايرانيين والعراقيين الذين راحوا ضحية هذا الحادث؛ معربا عن تقديره بوجود رعايا ايرانيين بين هؤلاء الضحايا.

وصرح المدير العام لجمعية الهلال الاحمر الايراني في ايلام، بأن قوات الاغاثة التابعة للهلال الاحمر العراقي حاضرة في منطقة الانفجار؛ مؤكد بانه اذا اقتضت الضرورة سيتم ارسال معدات اغاثية من جانب ايران ايضا.

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مصدر إيراني: حادث سير في العراق يسفر عن استشهاد واصابة 42 من الزوار

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