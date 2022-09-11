سلطات زابوروجيه تكشف أسباب وقف وحدات الطاقة في المحطة الكهروذرية

العالم - الأزمة الأوكرانية

ونوه روغوف، بأن التوربينات والمفاعلات في المحطة تعمل بشكل متذبذب بسبب القصف الأوكراني المستمر.

وذكر روغوف، أن القوات الأوكرانية تقصف منشآت المحطة ومرافق البنية التحتية فيها وخطوط التوتر العالي، باستمرار بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

في وقت سابق، أعلنت سلطات المنطقة وقف عمل آخر وحدة طاقة – السادسة، في المحطة.

وأشار روغوف، إلى أنه تم استخدام نظام "الإغلاق البارد" خلال وقف عمل وحدة الطاقة السادسة، وهو ما سيسمح بإعادة تشغيلها في المستقبل.

وقال: "تم تحويل وحدة الطاقة المذكورة إلى وضع الإغلاق البارد . وهذا يعني أنها لا تنتج الكهرباء، وفي نفس الوقت تضطر لاستهلاك الكهرباء لتبريد المفاعل. لذلك تواصل مولدات الديزل الاحتياطية العمل ، هذا حل مؤقت ".

وأضاف روغوف: "يرجع إيقاف تشغيل وحدات الطاقة في المحطة، إلى اضطرار الطاقم العامل فيها لتغيير نظام عمل المفاعلات والتوربينات الخاصة بوحدات الطاقة بشكل مستمر. تسبب القصف المستمر للمحطة ومحيطها إلى حدوث ضرر كبير في خطوط نقل الطاقة، وهو ما يضطر الطاقم لتغيير نظام تشغيل وحدات الطاقة باستمرار – وهو أمر ضار للغاية بالنسبة لها".

وشدد روغوف على أن، خطوط التوتر العالي من طرف الأراضي المحررة، تضررت وانقطعت بسبب القصف المستهدف من قبل القوات الأوكرانية.

وفي ذات الوقت، أوقفت سلطات كييف بشكل متعمد استجرار الكهرباء من المحطة إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.