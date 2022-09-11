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الادميرال سياري: اقتدار القوة البحرية يعود للثقة بالنفس وبعد النظر

الادميرال سياري: اقتدار القوة البحرية يعود للثقة بالنفس وبعد النظر
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد نائب القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري بان الثقة بالنفس وبُعد النظر، هما سر إستراتيجية واقتدار البحرية المطروحة على الساحة الدولية كقوة ذات كوادر بشرية شجاعة وملتزمة ومنسجمة.

العالم- ايران

وقال الأدميرال سياري في تصريح له اليوم الاحد في حشد من طلب جامعة "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي في الجيش الايراني إن سلاح البحرية للجيش خاض العديد من الاشتباكات في البحر، بما في ذلك إنقاذ السفن من القراصنة، واعتقالهم، وأثبت للجميع أنه قوة إستراتيجية حقًا.

وأضاف: ان الثقة بالنفس وبعد النظر هما مفتاح اقتدار وإستراتيجية القوة البحرية المطروحة على الساحة الدولية كقوة ذات كوادر بشرية شجاعة وملتزمة ومنسجمة.

وقال: خلال لقاء لنا مع قائد الثورة الاسلامية قلنا له أننا نريد الإبحار في المحيط الأطلسي فقال سماحته: "المحيط الأطلسي مهم جدًا ويجب القيام بذلك".

وتابع: إن انعكاس هذا الخبر كان له رد فعل من الاستكبار العالمي وظنوا أنه من المستحيل أن تبحر القوة البحرية الايرانية عدة آلاف من الكيلومترات ، لكننا تمكنا بعون الباري تعالى بجهود شبابنا وضباطنا الاكفاء والملتزمين من التواجد في المحيط الأطلسي أيضًا.

وقال: إن دور البحرية في المياه الحرة هو رمز لاقتدار وقوة إيران الإسلامية ، والتي يجب تعزيزها بشكل أكبر.

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