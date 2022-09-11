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مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة

مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي هانا تيتي، اليوم الأحد، على موقف بلاده بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة الإثيوبي.

العالم - مصر

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان الیوم إن "شكري حذر أثناء استقباله المبعوثة الأممية من أن بقاء الوضع الحالي يمثل "عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن ولكن للأجيال القادمة".

وأضاف البيان أن "الوزير شدد أيضاً على حرص بلاده الدائم على دعم استقرار منطقة القرن الإفريقي "باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي".

وكان السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، يبلتال أميرو، أعلن في اب الماضي، أن "حكومة بلاده مستعدة للتفاوض حول سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي".

تأتي تلك التصريحات عقب إعلان إدارة سد النهضة الإثيوبي يوم 21 اب الفائت أنها تسعى لإتمام مشروع إنشاء السد في أقل من عامين، نافية وجود تشققات في سد السرج.

وأوضحت أن "إثيوبيا تعمل على تشغيل باقي التوربينات في السد والاستعداد للملء الرابع".

كما طلب السودان ومصر مراراً، وهما بلدان يعتمدان بشكل كبير على النيل لتأمين احتياجاتهما من المياه، من إثيوبيا وقف عملياتها لملء السد بانتظار إبرام اتفاقية ثلاثية حول هذا الموضوع وطرق تشغيل السد.

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مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة

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