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شاهد:مدينة النجف الاشرف تستضيف مليون زائراً في کل يوم

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

تستقبل مدينة النجف الاشرف يومياً أكثر من مليون زائر يبدأون المشي علی الاقدام من هذه المدينة نحو كربلاء المقدسة.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم من عمود 202 في طريق النجف – كربلاء ان الطريق مكتض بزوار ابي عبدالله الحسين عليه السلام بعد ما حرمهم فيروس كورونا من اقامة هذه المراسم نحو 3 سنوات.

وأكدت مراسلة قناة العالم ان ماجد الوائلي محافظ النجف الاشرف أكد ان المدينة تشهد يومياً قدوم أكثر من مليون زائر يقومون بزيارة الاماكن المقدسة في المدينة ثم ينطلقون مشياً علی الاقدام نحو مرقد قبلة الاحرار وسيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام لأداء مراسم الأربعين.

وأشارت مراسلة العالم الی استنفار كامل وشامل لجميع المؤسسات الخدمية والامنية في طريق مرور الزوار نحو كربلاء المقدسة.

وفي اشارة الی قطع الكهرباء في العراق في ساعات محددة، أكدت مراسلة العالم ان وزارة الطاقة العراقية استثنت مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة من قطع الكهرباء لتكميل الجميل في تقديم الخدمات لزوار ابي عبدالله الحسين عليه السلام.

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