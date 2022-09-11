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قيادي بالحرية والتغيير يكشف عن..

تشكيل آلية لجمع المبادرات الوطنية للشعب السوداني

تشكيل آلية لجمع المبادرات الوطنية للشعب السوداني
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف القيادي بالحرية والتغيير - التوافق الوطني، والناطق الرسمي المكلف بحزب العدالة والتنمية الديمقراطي السوداني، محي الدين جمعة، عن تشكيل آلية وطنية لجمع المبادرات، مؤكدا أن الإعلان عنها سيكون خلال أسبوع.

العالم - السودان

وأوضح جمعة - في تصريحات اليوم الأحد - أن الآلية شُكلت من كفاءات سودانية مدنية خالصة من مختلف التوجهات، بالتشاور مع المكون العسكري لإدارة الحوار السوداني ـ السوداني.

وأكد أن الآلية ليست بديلًا للآلية الثلاثية، مشيرا إلى أنهم أجروا اتصالات مع المكونات السياسية، شملت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، منوها بأنه "اتصال مبني على تفاهمات قديمة حول قضايا مشتركة رغم رفض المركزي لكثير من القضايا".

ولفت جمعة إلى أن "علاقتهم مع المكون العسكري علاقة توافقية متزنة"، مبينا أنهم "ينظرون له كشريك أساسي في الإطار الوطني وتبادل المصالح المشتركة في القطاع الأمني وكيفية إعادة النظر في العقيدة العسكرية والترتيبات الأمنية".

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قيادي بالحرية والتغيير يكشف عن.. تشكيل آلية لجمع المبادرات الوطنية للشعب السوداني

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