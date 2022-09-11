شاهد.. الفصائل الفلسطينية تتوحد لإنقاذ أسير في غيبوبة

العالم - مراسلون

ناصر حالة استثنائية فقد أمضى في الاسر ثلاثة وثلاثين عاماً مع أربعة من اشقائه استشهد خلالها شقيقهم السادس خارج الأسر ولهذا لقبت والدتهم بسنديانة فلسطين.

وقال منسق لجنة الأسری للقوی الوطنية والاسلامية عن حركة حماس، زكي دبابش لقناة العالم:"المؤسسات الدولية التي تری بأعينها كل هذا الظلم ولاتفعل شيئاً للاسف الشديد وهذه المؤسسات اصبحت عبئاً علی الشعب الفلسطيني. قبل قليل وصلنا خبر ان الأسير ناصر ابوحميد يحتضر وهو أحد رجالات حركة فتح وعلی السلطة الفلسطينية قطع التنسيق الامني فوراً ازاء ما يتعرض له هذا الاسير وهذا أقل الواجب اتجاهه".

الفصائل الفلسطينية توحدت امام مقر الصليب الاحمر للتنديد بصمته عن الجريمة التي ترتكب بحق الاسير ناصر ابو حميد الذي يرفض الاحتلال الافراج عنه ليحتضر بين ذراعي والدته التي حرمت من كل أبنائها".

وقال القيادي في حركة حماس، اسماعيل رضوان لقناة العالم:"فصائل العمل الوطني والاسلامي تؤكد اليوم علی ان قضية الاسری محل اجماع ويتوحد الشعب الفلسطيني حول هذه القضية. كما اننا ندع كل المؤسسات الحقوقية والدولية والصليب الاحمر الذي نقف امامه اليوم للتدخل العاجل لاطلاق سراح ناصر ابوحميد الذي يتعرض للموت ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة هذه الاسير وسلامته".

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي جميل عليان:"لايجوز ان نتكلم عن وحدة الساحات الفلسطينية فقط بل وحدة ساحات المنطقة أجمع وعلی ساحات المقاومة ان تتظافر جميعها وتخلق معادلات لفرض اجراءات للافراج عن الاسری قريباً ان شاء الله".

ناصر ابو حميد قد يعود من غيبوبته شهيداً ومع ذلك فالاحتلال يكبله في سرير مستشفى السجن مشهد يعبر عن نازية الاحتلال الاسرائيلي.

ناصر ابوحميد الذي قال يوماً ما من داخل زنزانته:"عن أجسادنا لاتسألوا فقد خانتنا اما عن ارواحنا وارادتنا فنطمئنكم انها بخير"؛ هو اليوم يلتقط انفاسه الاخيرة ويرفض السجان الاسرائيلي الافراج عنها خشية من تلك الانفاس التي صنعت مشهداً وحدوي امام مقر الصليب الاحمر.