الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مسئول هنغاري يعلن..

العقوبات ضد روسيا قد تجبر أوروبا على الركوع

العقوبات ضد روسيا قد تجبر أوروبا على الركوع
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

 قال تشابا ديميتر السكرتير البرلماني في مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، إن العقوبات ضد روسيا أصبحت “وسيلة لإيذاء الذات” بالنسبة لأوروبا.

العالم - اوروبا

وشدد المسؤول الهنغاري، على أن كل الأوروبيين شعروا بتأثيرها عليهم، لذلك يجب تغيير سياسة العقوبات.

وأضاف: "إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تساعد في تحقيق أهدافها المحددة لها أصلا، وتضر بأوروبا. لا يوجد شخص في أوروبا لم يشعر، بشكل أو بآخر، بتأثير التضخم الناجم عن سياسات العقوبات الخاطئة، والممتد من فواتير الخدمات إلى النقل والزراعة".

وأشار إلى أن سلطات الاتحاد الأوروبي، زعمت بأن العقوبات عبارة عن سلاح معجزة، في الواقع، تبين أنها وسيلة غير مجدية وتنفع فقط لجلب الضرر للذات من الناحية الاقتصادية.

ونوه بأن"الارتفاع الأكبر والأطول" في الأسعار لم يبدأ بعد بدء العملية الروسية الخاصة، بل "بعد إقرار العقوبات في قطاع الطاقة".

في وقت سابق، قال رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا، قد تجبر أوروبا على الركوع.

وأضاف رئيس الحكومة الهنغارية:"تم فرض 11 ألف عقوبة ضد روسيا حتى الآن، لكنها لم تنجح، وقد يتسبب التضخم ونقص الطاقة الناتج عن ذلك في ركوع أوروبا".

روابط ذات صلة

خروج هنغاريا المحتمل من الإتحاد الأوروبي

محللون أوروبيون: العقوبات ضد روسيا بمثابة انتحار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيسي سيزور قطر الثلاثاء المقبل

المرشح اليساري في البرازيل يعتبر بولسونارو "أسوأ من ترامب"

سلطات زابوروجيه تكشف أسباب وقف وحدات الطاقة في المحطة الكهروذرية

زيارة وفد حماس لموسكو.. دلالات التوقيت والتأثير

معبر تمرجين جاهز لاستقبال زوار الأربعين الحسيني

مقاومون يطلقون النار تجاه سيارة مستوطنين غرب جنين