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معاق يروي سبب مشاركته مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين(ع)

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أفادت فاطمة بويرة موفدة قناة العالم من طريق النجف - كربلاء المقدسة بوجود استنفار أمني وخدمي شامل في محافظة النجف الأشرف لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع) مشيرة الى استقبال النجف الاشرف لآلاف الزائرين.

العالممراسلون

وفي مقابلة مع معاق حرب والدفاع المقدس أكد بمجيئه مع قافلة المعوقين جاؤوا من العاصمة الايرانية طهران مشيرا الى أنه يسير مع الحشود المليونية وان هنالك كثير من معوقي الحرب المتواجدين في هذه المسيرة ليصلوا الى الحبيب الامام الحسين عليه السلام.

في وقت يواصل فيه آلاف الزوار مسيرهم مشياً على الأقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه كربلاء لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. مراسل العالم يلقي الضوء على أجواء المسيرة الحسينية نحو كربلاء المقدسة

بالفيديو.. معاق يروي سبب مشاركته مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين(ع)

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