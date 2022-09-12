معاق يروي سبب مشاركته مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين(ع)

العالم – مراسلون

وفي مقابلة مع معاق حرب والدفاع المقدس أكد بمجيئه مع قافلة المعوقين جاؤوا من العاصمة الايرانية طهران مشيرا الى أنه يسير مع الحشود المليونية وان هنالك كثير من معوقي الحرب المتواجدين في هذه المسيرة ليصلوا الى الحبيب الامام الحسين عليه السلام.

في وقت يواصل فيه آلاف الزوار مسيرهم مشياً على الأقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه كربلاء لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ.

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