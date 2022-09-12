استمرار توافد الزوار على كربلاء المقدسة لاحياء أربعينية الامام الحسين(ع)

العالم – خاص بالعالم

وفي مقابلة مع احد الخدام وسؤاله عن الرسالة والغاية من الخدمة في طريق الحسين عليه السلام قال قبل ان يكون خادما فهو مهندس بث وانه يشعر أكثر مما يكون مهندسا والرسالة هي ادخال السرور على قلب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

ويواصل آلاف الزوار مسيرهم مشياً على الأقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه كربلاء لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، على امتداد مئات الكيلومترات.

ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ.

وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، يوم الخميس الماضي ، نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة إحياء مراسم زيارة أربعين الامام الحسين (ع) في كربلاء. وبحسب معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية في العتبة، أفضل الشامي، فإن “هذه الفرق تم توزيعها في مداخل الصحن الحسيني الشريف لتوزيع الكمامات على الزائرين”.

ويسير ملايين المسلمين سنوياً، من عدة مناطق عراقية بإتجاه مدينة كربلاء، وسط العراق، في يوم 20 صفر الهجري، لأداء زيارة الأربعينية، والتي تأتي بعد 40 يوم من ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام واهل بيته في كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.

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