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لقاء سوري إيراني لتعزيز التعاون في المجال الصناعي

لقاء سوري إيراني لتعزيز التعاون في المجال الصناعي
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الصناعة السوري مع السفير الإيراني بدمشق، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في القطاع الصناعي.

العالم - سوريا

بحث وزير الصناعة السوري زياد صباغ الأحد، مع السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في القطاع الصناعي والتنسيق المشترك الجاري حالياً بينهما لاستئناف العمل في المشاريع الصناعية المشتركة في سوريا وتذليل صعوبات العمل كافة وتبادل الخبرات في سبيل ذلك.

وأطلع الوزير صباغ السفير سبحاني خلال اللقاء على آخر تطورات الوضع الاقتصادي والصناعي في سوريا ومؤشرات تعافيه في ظل الجهود المبذولة لتجاوز تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية المفروضة على سوريا لافتاً إلى حرص الحكومة على إعادة تأهيل القطاع الصناعي الذي تضرر بشكل كبير جراء الحرب الإرهابية وتوفير جميع المقومات لنهوضه بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة.

من جهته جدد السفير الإيراني التأكيد على موقف ايران الداعم لسوريا وتعزيز التعاون والشراكة الصناعية بين البلدين بشكل مثمر وواعد.

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