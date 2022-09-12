أمير قطر يبحث مع عقيلة صالح مستجدات الأوضاع في ليبيا

العالم - قطر

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر بمكتبه في الديوان الأميري، يوم الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد، وفق بيان الديوان الأميري القطري.

وأطلع رئيس مجلس النواب الليبي، أمير قطر، على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معرباً في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعم الدوحة "المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها".

من جانبه جدد أمير قطر "التأكيد على موقف دولة قطر تجاه الشعب الليبي الشقيق، ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها"، وفق المصدر ذاته.

كما جرى خلال المقابلة "بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية".

ووصل عقيلة صالح، مساء السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للدوحة.