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فيديوغرافيك.. تنظيم قافلة للاجئين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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فيديوغرافيك.. تنظيم قافلة للاجئين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي