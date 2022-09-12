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اعتقال 20 فلسطينيًّا في الضفة وإصابة 4 مواطنين في جنين

اعتقال 20 فلسطينيًّا في الضفة وإصابة 4 مواطنين في جنين
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، 20 فلسطينيًّا، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم أسرى محررون، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم.

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية، إن الاعتقالات تركزت في الخليل وبيت لحم (جنوبًا)، ونابلس وجنين (شمالاً)، ورام الله (وسط) والقدس المحتلة.

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين، الجريح محمد محمود أبو بكر من يعبد جنوب جنين، والأسير المحرر الصحفي ياسين أبو لفح من بلدة جماعين جنوب نابلس.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة خلال اقتحامها مدينة جنين، مما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة أصيبت بجروح طفيفة، فيما اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس 2022، نحو أربعة آلاف و650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 743 معتقلاً إداريًّا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

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اعتقال 20 فلسطينيًّا في الضفة وإصابة 4 مواطنين في جنين

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