الدفاع الروسية: إرهابيو 'النصرة' يجددون اعتداءاتهم في إدلب

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وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري أوليغ جورافلوف في بيان، أنه تم رصد 3 حالات قصف من قبل تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في منطقة خفض التصعيد ونفذت باتجاه المناطق المحررة في محافظة إدلب.

وأعلنت الدفاع الروسية في التاسع من الشهر الجاري القضاء على أكثر من 20 إرهابيا من متزعمي تنظيم “جبهة النصرة” بينهم متزعم “كتيبة التوحيد والجهاد” الإرهابي سراج الدين مختاروف الضالع بتنظيم اعتداءات إرهابية على مواقع الجيش العربي السوري والبنية التحتية المدنية في سورية.

المصدر - الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)