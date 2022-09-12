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شاهد.. هكذا يتطلع المسلمون لأربعينية الامام الحسين (ع)

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث الاسلامي عطا الله جعفر أن المسلمين يعيشون النهضة الحسينية بايمان قلبي ويتفاعلون معها من أجل الحفاظ على التعاليم الاسلامية.

العالم - خاص بالعام

وقال الشيخ عطا الله جعفر في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن المؤمنين الذين يستشعرون ثورة الامام الحسين عليه السلام وماقدمه من تضحيات في سبيل الله، دائما يتطلعون الى الحرية في كل القضايا الحياتية والمعيشية، وفي شؤونها الثقافية والتربويبة والإجتماعية، على كافة الصعد، ومن اجل يحضوا بحياة كريمة تتمتع بمبادئ العدالة وعلى اساس الصلاح والاصلاح، مشيرا الى ان هذا التطلع منبثق من النهضة الحسينية المباركة.

واوضح الباحث الاسلامي، ان الفضل في بقاء التعاليم الاسلامية الى يومنا يعود الى الدماء التي بذلت في سبيل الله في كربلاء المقدسة، من قبل الامام الحسين عليه السلام، لان المشروع الذي قابله كان مشروع انهاء الرسالة السماوية تماما والقضاء على الاسلام.

واعتبر الشيخ عطا الله جعفر، أن احياء الشعائر الاسلامية مثل الحج والصوم والصلاة بانها، احياء للدماء الزكية التي سالت في كربلاء المقدسة، وكذلك احياء للفكر والنمط والسلوك النهضة الحسينة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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