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بالتفاصيل.. اختطاف مرتزقة العدوان لـ3 أسر نازحة من مديرية الجوبة

بالتفاصيل.. اختطاف مرتزقة العدوان لـ3 أسر نازحة من مديرية الجوبة
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر حقوقي بمحافظة مأرب عن اختطاف مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي لثلاث أسر نازحة من آل أبوسعد من مديرية الجوبة في اليمن.

العالم - اليمن

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان مليشيا حزب الإصلاح داهمت مخيم للنازحين في وادي عبيدة قبل نحو شهرين واعتقلت حسين أحمد عيلوق ابوسعد وأبنائه وعلي عبدالله صالح ابوسعد وابنته وابن شقيقه محمد صالح ابوسعد .

وأشار المصدر الى ان مليشيا الإصلاح اخفت المعتقلين عن ذويهم ومنعت زيارتهم حيث تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي ولايزال مصيرهم مجهول حتى اللحظة.

وأفاد ان مليشيا المرتزقة ترفض احالة ملف المختطفين الى النيابة والقضاء ، بعد تلفيقها تهمة تواصلهم مع القيادي السلفي عبدالرزاق البقماء قبل اغتياله.

ودعا المصدر المنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل والضغط على مليشيا الإصلاح الموالية للعدوان للكشف عن مصير المختطفين والسماح لأسرهم بزيارتهم والإفراج عنهم.

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