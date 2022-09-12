مراسل العالم يلقي الضوء على أجواء المسيرة الحسينية نحو كربلاء المقدسة

العالم - مراسلون

وأشار مراسلنا الى أن حركة مسير زوار ابي عبدالله الحسين عليه السلام متواصلة في مدينة مهران ومنفذها الحدودي والأمن مستتب مع المواكب الحسينيةمؤكدا عبور الحافلات ايرانية من منفذ مهران لتقل الزوار من المنقذ نحو مدينة كوت العراقية.



ولفت مراسلنا الی ان المنافذ الحدودية الايرانية الستة، شهدت يوم أمس خروج نحو 400 ألف زائر نحو العراق.

ويعتبر منفذ مهران الحدودي، من أهم وأقرب المنافذ الايرانية العراقية من ناحية القرب الی المدن المقدسة في العراق حيث يبعد عن مدينة كربلاء المقدسة 300 كيلومتر وعن النجف الاشرف 280 كيلومتر وعن مدينة الكاظمين 283 كیلومتر.



ويواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه تدفقهم على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.



وقال محافظ المدينة نصيف الخطابي إن من المرجح أن يصل عدد الزوار الى نحو اثنين وعشرين مليونا، واضاف أن نحو ثلاثة ملايين زائر أجنبي دخلوا كربلاء المقدسة، مرجحا وصول هذا العدد إلى أكثر من ستة ملايين.

وأكد أن الزيارة تسير بانسيابية عالية، وقال إن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة بدأت في وقت مبكر، وإن هناك تنسيقا بين جميع الأجهزة والمؤسسات لإنجاحها.

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