أسعار الغاز في أوروبا تتراجع دون مستوى 2000 دولار 

العالم- أوروبا

ووفقا للتداولات فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية بأكثر من 8% وهبطت دون مستوى الـ2000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود بنسبة 8.4% إلى 1972.2 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وذلك للمرة الأولى منذ 9 أغسطس 2022.

وفي مطلع مارس 2022، قفزت أسعار الغاز في أوروبا في ظل مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، وفي 4 أيام متتالية سجلت أعلى المستويات في التاريخ، وأعلى مستوى بلغته في 7 مارس 2022، حينها بلغت 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.