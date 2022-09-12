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الصحة الايرانية: ٨٧٧ إصابة و 21 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: ٨٧٧ إصابة و 21 حالة وفاة جديدة بكورونا
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 877 إصابة و 21 حالة وفاة جديدة بفیروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 539 ألفا و 698 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 171 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 504 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 316 ألفا و 444 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 21 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 199 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و 49 ألفا و 648 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 441 ألفا و 933 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 65 ألفا و 914 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 557 ألفا و 495 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 936 ألفا و 339 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 35 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 342 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 71 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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