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انفجار دراجة نارية مفخخة في الحسكة وانباء عن ضحايا اطفال+صور

انفجار دراجة نارية مفخخة في الحسكة وانباء عن ضحايا اطفال+صور
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في سوريا بان دراجة نارية مفخخة انفجرت في مخيم توينة غرب مدينة الحسكة على طريق عام الدرباسية.

العالم - سوريا

وقال مراسلنا، بإن هناك أنباء عن ان الإنفجار خلف ضحايا بينهم اطفال، دون ذكر عددهم.

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