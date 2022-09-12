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بوتين: روسيا قادرة على التعامل مع الضغط الغربي

بوتين: روسيا قادرة على التعامل مع الضغط الغربي
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا قادرة على التعامل مع الضغوطات الغربية، مؤكدا أن تكتيك شن حرب عابرة وسريعة ضد البلاد لم ينجح.

العالم- روسيا

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي حول الشؤون الاقتصادية.

وقال الرئيس الروسي في الاجتماع اليوم الاثنين، إن "تكتيكات الحرب الاقتصادية الخاطفة، والهجوم الذي كانوا يعتمدون عليه (ضد روسيا) لم ينجح وهذا واضح بالفعل للجميع ولهم أيضا".

وأضاف الرئيس بوتين، أن" تنفيذ مجموعة من الإجراءات في روسيا لدعم الاقتصاد الوطني منع حدوث ركود اقتصادي وساهم في استقرار التضخم".

وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين في الاجتماع:

- التضخم بعد بلوغه الذروة في أبريل الماضي تراجع ووصل بتاريخ 5 سبتمبر الجاري إلى 14.1%، وهناك مؤشرات لبلوغ المؤشر مستوى 12% هذا العام.

- مؤشر التضخم سيواصل التراجع في روسيا.

- تباطأ انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% تزامنا مع انتعاش النشاط الاقتصادي.

- يسير الاقتصاد الروسي على مسار النمو.

- عملية التخلي عن الدولار أمر حتمي (لا مفر من ذلك) لروسيا.

- روسيا تواجه عدوانا على الصعيد التكنولوجي والمالي، لكن الحرب الخاطفة الاقتصادية ضدها لم تنجح.

- بلغ فائض الميزانية الروسية في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2022 مستوى 137.4 مليار روبل.

- يجري العمل الآن على مشروع الموازنة للعام القادم، ويفترض أن تتصدى الميزانية للتحديات ذات الأولوية التي تواجه روسيا.

- الوضع في سوق العمل لا يزال مستقرا، والبطالة عند أدنى مستوياتها في التاريخ.

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